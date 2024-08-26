В поддержку Павла Дурова: Amazon и Wildberries выпускают мерчандайз с призывом к его освобождению



После ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции на платформе Amazon начали продаваться футболки, призывающие освободить предпринимателя. Эта информация была подтверждена корреспондентом РИА Новости. Аналогичные товары с надписью #FreeDurov ранее появились на российском маркетплейсе Wildberries.



На американском сайте цена за футболку с лозунгом "свободу Дурову; конфиденциальность - не преступление" составляет 18,87 доллара. Кроме того, покупателям предлагаются майки по такой же цене, толстовки за 31,87 доллара и худи за 33,87 доллара, все они также украшены хэштегом #FreeDurov.



Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Согласно отчетам французских СМИ, Дуров, обладающий также гражданством Франции, находился в списке лиц, разыскиваемых в стране. Его подозревают в участии в преступлениях, связанных с отказом Telegram сотрудничать с правительством, включая возможные обвинения в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. СМИ утверждают, что Дурову может грозить до 20 лет заключения.



Посольство России во Франции выразило, что французские власти пока не проявляют готовности к сотрудничеству относительно ситуации с арестом Дурова.



Amazon, в свою очередь, является одной из крупнейших американских компаний, занимающихся электронной торговлей, где теперь доступна продукция, поддерживающая основателя Telegram.

Фото: commons.wikimedia.orgNavy Petty Officer 1st Class Tim D. Godbee(in the public domain )