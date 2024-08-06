Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
В Петербурге подросток выстрелил в 16-летнюю девушку
  1. Главная
  2. Происшествия

В Санкт-Петербурге подросток случайно выстрелил девушке в голову

В Петербурге подросток выстрелил в 16-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге задержан 17-летний подросток, случайно выстреливший в голову 16-летней девушке во время получения заказа в пункте выдачи.

По данным правоохранительных органов, будучи в пункте выдачи заказов, подросток, проверяя перед покупкой пневматическое оружие, выстрелил девочке в голову. Происшетсвие произошло накануне.

Скорую помощь девушке вызвали уже дома. Врачи диагностировали степень тяжести ранения как среднюю.

После задержания молодого человека выяснилось, что в момент совершения преступления, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношение подростка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". На период проведения следственных мероприятий подросток будет находиться в СИЗО.

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

Шойгу првоел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Шойгу првоел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Баку во вторник провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Читать полностью
Путин призвал опираться на принципы экологически ответственной экономики

Путин призвал опираться на принципы экологически ответственной экономики

Президент Владимир Путин поручил правительству предпринять меры для применения отечественных технологий, оборудования и услуг, необходимых для осуществления национальных проектов. При разработке национальных проектов также следует учитывать принципы экологически ответственной экономики.

Читать полностью

Общество

Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи:

Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи: "Они похожи"

Певец Игорь Николаев завёл нового четвероного друга, в которого тут же влюбилась его дочка Вероника.

Читать полностью
Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати:

Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати: "Художница моя"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк показала самое милое гендер-пати с бабушкой.

Читать полностью

Новости