В Санкт-Петербурге подросток случайно выстрелил девушке в голову

В Санкт-Петербурге задержан 17-летний подросток, случайно выстреливший в голову 16-летней девушке во время получения заказа в пункте выдачи.
По данным правоохранительных органов, будучи в пункте выдачи заказов, подросток, проверяя перед покупкой пневматическое оружие, выстрелил девочке в голову. Происшетсвие произошло накануне.
Скорую помощь девушке вызвали уже дома. Врачи диагностировали степень тяжести ранения как среднюю.
После задержания молодого человека выяснилось, что в момент совершения преступления, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношение подростка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". На период проведения следственных мероприятий подросток будет находиться в СИЗО.
Фото: commons.wikimedia.org
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