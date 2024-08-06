В Санкт-Петербурге подросток случайно выстрелил девушке в голову

В Петербурге подросток выстрелил в 16-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге задержан 17-летний подросток, случайно выстреливший в голову 16-летней девушке во время получения заказа в пункте выдачи.

По данным правоохранительных органов, будучи в пункте выдачи заказов, подросток, проверяя перед покупкой пневматическое оружие, выстрелил девочке в голову. Происшетсвие произошло накануне.

Скорую помощь девушке вызвали уже дома. Врачи диагностировали степень тяжести ранения как среднюю.

После задержания молодого человека выяснилось, что в момент совершения преступления, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношение подростка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". На период проведения следственных мероприятий подросток будет находиться в СИЗО.

Фото: commons.wikimedia.org