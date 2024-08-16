Express Tribune: В Пакистане зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

В Пакистане зарегистрирован первый в этом году вероятный случай заражения оспой обезьян, сообщает местное издание Express Tribune со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
У жителя провинции Хайбер-Пахтунхва, недавно вернувшегося из страны Персидского залива, обнаружены симптомы, характерные для этой инфекции.
По информации издания, у пациента проявляются слабые признаки заболевания, и у него были взяты анализы для дальнейшей диагностики.
Власти работают над установлением круга контактных лиц, которые могли взаимодействовать с потенциально зараженным. Представитель министерства здравоохранения подчеркнул, что служба приграничного контроля получила распоряжение усилить мониторинг на всех пунктах пересечения границы.
Издание напоминает, что в прошлом году в Пакистане было зарегистрировано девять подтвержденных случаев оспы обезьян, все связаны с путешествиями на Ближний Восток и в другие страны. Один из заболевших, у которого также был выявлен ВИЧ, скончался.
Ранее Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян на континенте и обратился к международному сообществу с просьбой помочь в сборе около двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного масштаба.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян, и имеются достаточные запасы тест-систем для быстрого выявления вируса.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, особенно опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Симптомы включают лихорадку, интоксикацию, увеличение лимфоузлов и появление сыпи, которая проходит несколько стадий: от пятен до пузырьков, затем язвы, корочки и рубцы. В легкой форме болезнь обычно проходит самостоятельно и длится от 14 до 21 дня.
Фото: commons. wikimedia.org/Shahid Rao (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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