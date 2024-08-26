Число жертв в Пакистане из-за вооруженных нападений выросло до 38 человек

С вечера воскресенья в пакистанской провинции Белуджистан произошло четыре вооружённых нападения, в результате которых погибло 38 мирных жителей, сообщил РИА Новости представитель местных властей Шахед Рэнд.
Ранее государственный радиоканал Radio Pakistan информировал о ликвидации 12 боевиков в ходе продолжающейся спецоперации, которую проводят силы безопасности Пакистана.
Шахед Рэнд уточнил, что число погибших среди гражданского населения возросло до 38 после серии нападений, произошедших с прошлой ночи. Он отметил, что за этими атаками стоит террористическая группировка, которая и ранее занималась подобной деятельностью, повторяя свои преступные действия.
В воскресенье боевики атаковали полицейские участки в городах Мастунг, Калат, Пасни и Сунцар. Кроме того, местные СМИ сообщили о взрывах, произошедших в нескольких населённых пунктах Белуджистана.
По информации властей провинции, боевики также организовали подрыв железнодорожного пути, который соединяет Пакистан с Ираном в районе объезда города Мастунг. Позже ответственность за эти нападения взяла на себя запрещённая в Пакистане группировка "Освободительная армия Белуджистана".
Фото: commons.wikimedia.orgNahid Sultan(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )
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