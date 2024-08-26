Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 91,7745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 102,4927
Число жертв в Пакистане выросло до 38 человек
  1. Главная
  2. Мир

Число жертв в Пакистане из-за вооруженных нападений выросло до 38 человек

Число жертв в Пакистане выросло до 38 человек

С вечера воскресенья в пакистанской провинции Белуджистан произошло четыре вооружённых нападения, в результате которых погибло 38 мирных жителей, сообщил РИА Новости представитель местных властей Шахед Рэнд.

Ранее государственный радиоканал Radio Pakistan информировал о ликвидации 12 боевиков в ходе продолжающейся спецоперации, которую проводят силы безопасности Пакистана.

Шахед Рэнд уточнил, что число погибших среди гражданского населения возросло до 38 после серии нападений, произошедших с прошлой ночи. Он отметил, что за этими атаками стоит террористическая группировка, которая и ранее занималась подобной деятельностью, повторяя свои преступные действия.

В воскресенье боевики атаковали полицейские участки в городах Мастунг, Калат, Пасни и Сунцар. Кроме того, местные СМИ сообщили о взрывах, произошедших в нескольких населённых пунктах Белуджистана.

По информации властей провинции, боевики также организовали подрыв железнодорожного пути, который соединяет Пакистан с Ираном в районе объезда города Мастунг. Позже ответственность за эти нападения взяла на себя запрещённая в Пакистане группировка "Освободительная армия Белуджистана".

Фото: commons.wikimedia.orgNahid Sultan(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )

Мир

Замглавы МИД Галузин разъяснил послу Индии Кумару позицию Москвы по Украине

Замглавы МИД Галузин разъяснил послу Индии Кумару позицию Москвы по Украине

Замминистра МИД России Михаил Галузин встретился с послом Нью-Дели в Москве Винаем Кумаром для обсуждения двусторонних и международных вопросов. В ходе встречи Галузин представил принципиальную позицию Кремля по конфликту на Украине, сообщили в дипведомстве.

Читать полностью
ООН следит за делом об аресте Дурова

ООН следит за делом об аресте Дурова

Секретариат ООН внимательно отслеживает ситуацию, связанную с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока не готов предоставить комментарии по этому поводу, сообщил РИА Новости официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Читать полностью

Общество

Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

Российское правительство дало согласие на законопроект, который изменяет название города Ростова в Ярославской области на Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Читать полностью
Евгения Петросяна впечатлил концерт певца Шамана в Сочи

Евгения Петросяна впечатлил концерт певца Шамана в Сочи

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова лично выразили своё восхищение певцу Шаману после его концерта в Сочи.

Читать полностью

Новости