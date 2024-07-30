В Олимпийском поселке Сен-Дени, рассчитанном на размещение 9000 атлетов, с момента старта Игр зарегистрировано пять случаев хищения имущества, информирует издание Le Parisien.
Согласно полученным сведениям, среди пострадавших оказался наставник австралийской команды по хоккею на траве Колин Бэтч. В субботу он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже платежной карты из его апартаментов и последующем несанкционированном списании около 900 евро. На следующий день представитель японской сборной по регби сообщил об исчезновении обручального кольца, украшения для шеи и денежных средств на общую сумму 3000 евро. Примечательно, что в обоих инцидентах не было обнаружено признаков насильственного проникновения в помещения.
Расследование осложняется отсутствием систем видеонаблюдения в жилых секторах спортсменов, а также отсутствием постоянного полицейского патрулирования на территории комплекса.
Источник издания отмечает, что каждая Олимпиада сталкивается с определенным количеством правонарушений, включая кражи, физические и сексуальные домогательства, порчу имущества и преступления, связанные с наркотиками. Однако традиционно Олимпийская деревня остается зоной ограниченного доступа для правоохранительных органов, где приоритет отдается свободе спортсменов, а не их безопасности.
Фото: commons. wikimedia.orgRuinDig/Юки Учида(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
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