В Абудже, столице Нигерии, правоохранительные органы были вынуждены прибегнуть к использованию слезоточивого газа для разгона демонстрантов, выражающих недовольство экономической ситуацией в стране. Об этом сообщает местное издание Guardian.
Согласно информации из источника, манифестанты собрались на центральной площади города, выражая свое несогласие с неэффективным государственным управлением, экономическими трудностями и проблемой голода. Их встретил значительный отряд полиции и военнослужащих.
Представители силовых структур предложили участникам акции переместиться к Национальному стадиону, однако те отказались подчиниться, что привело к применению специальных средств.
Агентство Франс Пресс, ссылаясь на своего корреспондента, также сообщает о применении слезоточивого газа против протестующих в северном городе Кано. Там демонстранты, выступающие против роста стоимости жизни, попытались устроить поджоги вблизи резиденции губернатора.
18 июля министр информации Нигерии Мохаммед Идрис объявил о достижении соглашения между правительством и профсоюзами об увеличении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов на фоне общенациональной бессрочной забастовки.
Ранее, в начале июля, крупнейшие профсоюзные организации страны инициировали забастовку после неудачных переговоров с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. По данным издания Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов).
В результате общенациональной забастовки региональная авиакомпания Ibom Air объявила о временном прекращении полетов до дальнейших распоряжений.
Фото: commons.wikimedia.orgАрмия США в Африке из Виченцы, Италия(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
Подводная лодка ВМС США передвигается ближе к берегам Китая
Субмарина с ядерной установкой "Миннесота", принадлежащая военно-морским силам Соединенных Штатов, осуществляет передислокацию с Гавайского архипелага на остров Гуам, расположенный в западном секторе Тихоокеанского бассейна.
Sky News: F-16 ВСУ встретят мощное сопротивление из-за ПВО и мобильных ЗРК РФ
Переданные украинским вооруженным силам самолеты F-16 встретят серьезное сопротивление со стороны хорошо оснащенных систем противовоздушной обороны РФ, как сообщает информационный портал Sky News.
Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube
Раскрыта реальная причина замедления YouTube, против которой бессилен даже VPN.
Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу
История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.