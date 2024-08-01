В Абудже для разгона протестующих начали применять слезоточивый газ

В Нигерии против протестующих используют слезоточивый газ

В Абудже, столице Нигерии, правоохранительные органы были вынуждены прибегнуть к использованию слезоточивого газа для разгона демонстрантов, выражающих недовольство экономической ситуацией в стране. Об этом сообщает местное издание Guardian.

Согласно информации из источника, манифестанты собрались на центральной площади города, выражая свое несогласие с неэффективным государственным управлением, экономическими трудностями и проблемой голода. Их встретил значительный отряд полиции и военнослужащих.

Представители силовых структур предложили участникам акции переместиться к Национальному стадиону, однако те отказались подчиниться, что привело к применению специальных средств.

Агентство Франс Пресс, ссылаясь на своего корреспондента, также сообщает о применении слезоточивого газа против протестующих в северном городе Кано. Там демонстранты, выступающие против роста стоимости жизни, попытались устроить поджоги вблизи резиденции губернатора.

18 июля министр информации Нигерии Мохаммед Идрис объявил о достижении соглашения между правительством и профсоюзами об увеличении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов на фоне общенациональной бессрочной забастовки.

Ранее, в начале июля, крупнейшие профсоюзные организации страны инициировали забастовку после неудачных переговоров с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. По данным издания Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов).

В результате общенациональной забастовки региональная авиакомпания Ibom Air объявила о временном прекращении полетов до дальнейших распоряжений.

Фото: commons.wikimedia.orgАрмия США в Африке из Виченцы, Италия(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)