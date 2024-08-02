GSIM утверждает о захвате россиян в заложники в Нигере

Агентство Франс Пресс сообщает о публикации видео группировкой "Группа поддержки ислама и мусульман" (GSIM), связанной с "Аль-Каидой"*, в котором двое мужчин, представившихся россиянами, утверждают, что были похищены в Мбанге, на юго-западе Нигера.
На видео один из мужчин, назвавшийся Юрием и представившийся геологом, сообщил о своем российском происхождении и проживании на Украине. Второй мужчина, назвавшийся Грегом, рассказал о своем прибытии в Нигер месяц назад для работы в российской компании.
Данная информация вызывает серьезную обеспокоенность и требует немедленной реакции со стороны международного сообщества. Судьба заложников находится под угрозой, и необходимо предпринять все возможные меры для их освобождения.
Ситуация в Нигере остается нестабильной, и активность террористических группировок представляет серьезную угрозу для безопасности в регионе. Необходимо усилить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и предпринять меры по стабилизации ситуации в стране.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Фото: www. flickr.com/Roland Huziaker (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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