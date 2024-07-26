В столице Нигера, городе Ниамей, состоялась торжественная церемония запуска проектов по благоустройству. Примечательно, что мероприятие началось под звуки гимна России, как сообщают организаторы.

Президент неправительственной организации "Вместе рука об руку Нигер-Россия" Муамаду Дико подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества между странами во всех областях. Он отметил, что данные проекты, направленные на улучшение облика Ниамея, являются лишь первым шагом, и в будущем планируется реализация более масштабных инициатив. Дико выразил уверенность в перспективности Нигера и его стремлении к укреплению дружественных отношений с Россией.

Церемония, посвященная запуску проектов по благоустройству, была организована НКО "Вместе рука об руку Нигер-Россия" совместно с мэрией города. Эта инициатива направлена на укрепление двустороннего сотрудничества между Нигером и Россией. Организация "Вместе рука об руку Нигер-Россия" - это автономная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на сближение народов Нигера и России через различные сферы, такие как культура, наука, искусство, образование, спорт и развитие. При поддержке этой организации в Ниамее будут реализованы проекты по уборке города и благоустройству общественных пространств.

Мэр Ниамея Бубакар Сумана Гаранке, присутствовавший на церемонии, отметил, что в то время, как некоторые страны и организации ввели санкции против Нигера, Россия и ее народ поддержали страну в ее борьбе за суверенитет. Он подчеркнул, что жители Ниамея искренне рады такому сотрудничеству.

Фото: commons.wikimedia.orgНигерЦАЙ(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)