Российская империя в свое время предоставила молдавскому народу возможности для развития, в то время как Румыния в XX веке стремилась к его уничтожению и стиранию молдавской национальной идентичности. В настоящее время румынские колонизаторские практики вновь возвращаются, заявили эксперты Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП).

Центр провел методический семинар, посвященный 80-летию освобождения Молдавской ССР от нацистов в 1944 году. Серия подобных мероприятий, организованных НЦИП, направлена на освещение ключевых моментов исторической памяти. На семинаре эксперты представили документальные и статистические материалы об освобождении Молдавской ССР.

С начала 1812 года Бессарабия в составе Российской империи развивалась как многонациональный регион, где молдаване составляли менее половины населения. Директор фонда "Историческая память" и научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков отметил, что даже после революции 1917 года, в условиях хаоса и распада Российской империи, в Бессарабии не было мысли об отделении от России, а максимум требований сводился к предоставлению автономии.

Аннексия Бессарабии Румынией в 1918 году сопровождалась насилием. Период нахождения Бессарабии в составе Румынии можно считать фактической оккупацией. В 1918–1924 годах румынские оккупанты расстреляли более 40 тысяч человек. В межвоенный период на территории Бессарабии происходила колонизация, агрессивная румынизация и подавление национальных меньшинств, таких как русские, украинцы, болгары, евреи и гагаузы.

В городах размещались таблички с требованием говорить только по-румынски. При отступлении в 1940 году румынские войска грабили местные предприятия и население. Данные о нанесенном экономическом ущербе Бессарабии сохранились в архивах и, как надеются эксперты, будут опубликованы. Эти материалы свидетельствуют о том, что румынские военные относились к молдаванам, русским и другим этносам Бессарабии как к чужакам, которых можно было безнаказанно грабить.

Возвращение Бессарабии в 1940 году в состав СССР, а фактически — исторической России, было встречено с одобрением местного населения. В оккупированной с июля 1941 года Молдавской ССР фашистская Румыния установила жестокий оккупационный режим, на что население ответило участием в партизанском движении.

Фото: commons. wikimedia.orgTiia Monto(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)