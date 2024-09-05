Российская империя в свое время предоставила молдавскому народу возможности для развития, в то время как Румыния в XX веке стремилась к его уничтожению и стиранию молдавской национальной идентичности. В настоящее время румынские колонизаторские практики вновь возвращаются, заявили эксперты Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП).
Центр провел методический семинар, посвященный 80-летию освобождения Молдавской ССР от нацистов в 1944 году. Серия подобных мероприятий, организованных НЦИП, направлена на освещение ключевых моментов исторической памяти. На семинаре эксперты представили документальные и статистические материалы об освобождении Молдавской ССР.
С начала 1812 года Бессарабия в составе Российской империи развивалась как многонациональный регион, где молдаване составляли менее половины населения. Директор фонда "Историческая память" и научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков отметил, что даже после революции 1917 года, в условиях хаоса и распада Российской империи, в Бессарабии не было мысли об отделении от России, а максимум требований сводился к предоставлению автономии.
Аннексия Бессарабии Румынией в 1918 году сопровождалась насилием. Период нахождения Бессарабии в составе Румынии можно считать фактической оккупацией. В 1918–1924 годах румынские оккупанты расстреляли более 40 тысяч человек. В межвоенный период на территории Бессарабии происходила колонизация, агрессивная румынизация и подавление национальных меньшинств, таких как русские, украинцы, болгары, евреи и гагаузы.
В городах размещались таблички с требованием говорить только по-румынски. При отступлении в 1940 году румынские войска грабили местные предприятия и население. Данные о нанесенном экономическом ущербе Бессарабии сохранились в архивах и, как надеются эксперты, будут опубликованы. Эти материалы свидетельствуют о том, что румынские военные относились к молдаванам, русским и другим этносам Бессарабии как к чужакам, которых можно было безнаказанно грабить.
Возвращение Бессарабии в 1940 году в состав СССР, а фактически — исторической России, было встречено с одобрением местного населения. В оккупированной с июля 1941 года Молдавской ССР фашистская Румыния установила жестокий оккупационный режим, на что население ответило участием в партизанском движении.
Фото: commons. wikimedia.orgTiia Monto(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Кирби: Белый дом призвал Путина не говорить о выборах в США
Белый дом выразил недовольство комментариями Владимира Путина о президентских выборах в Америке. Представитель Джон Кирби заявил, что определять, кто будет следующим президентом Штатов, может только американский народ.
Лавров выразил недоверие словам Макрона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее утверждал, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова якобы отсутствует политический контекст.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.