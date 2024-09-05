В НАТО обсуждают возможность разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе рассматривают возможность использования Киевом дальнобойных ракет и подчеркнул важность для Украины иметь возможность поражать военные объекты на территории России, передают западные СМИ.

В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине применять американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, однако эта позиция может измениться. Столтенберг отметил, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие без каких-либо ограничений. Франция также предоставила Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для атак на российские регионы. Столтенберг добавил, что внутри НАТО идет обсуждение этой темы и подчеркнул важность для Украины иметь возможность достигать военные объекты на территории России.

Комментируя вторжение на территорию Курска, он отметил, что предсказать дальнейшее развитие ситуации сложно.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и непосредственно вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Киева станут законной целью для России. Он также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВСУ 6 августа в 5:30 начали наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ на 5 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк.

Президент России Владимир Путин утверждал, что киевский режим осуществляет провокации и ведет неизбирательный огонь, в том числе по гражданским объектам. Он отметил, что противник получит адекватный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан введен режим контртеррористической операции.

Фото: commons. wikimedia.orgEstonian Foreign Ministry(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)