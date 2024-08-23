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В Нальчике начата эвакуация людей с канатной дороги
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Спасатели работают над ликвидацией ситуации и вывозом людей с места происшествия.

В Нальчике начата эвакуация людей с канатной дороги

В курортной зоне Нальчика произошла остановка канатно-кресельной дороги, что заставило спасателей МЧС России отправиться на место для оказания помощи.

На канатной дороге находятся 8 человек, которые сейчас подвергаются эвакуации. Восстановление нормального функционирования канатной дороги находится на финишной прямой.

Поскольку инцидент только что произошел, пока нет точной информации о причинах остановки канатной дороги. Однако, по предварительным данным, пострадавших нет.

Чтобы обеспечить безопасность людей, спасатели и другие экстренные службы работают круглосуточно, чтобы завершить эвакуацию и ликвидировать причину остановки канатной дороги.

В ближайшее время ожидается завершение эвакуации и восстановление нормальной работы канатной дороги. Проводится работа по определению причин произошедшего и предотвращению аналогичных инцидентов в будущем.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Легионер2016 , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )

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