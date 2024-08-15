В региональных подразделениях МВД зияют "кадровые дыры"

Заместитель главы МВД России Владимир Кубышко, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», заявил о серьезной нехватке кадров в полиции, особенно в регионах страны.
Кубышко отметил, что во время посещения районных отделов полиции в различных субъектах РФ он столкнулся с ситуацией, когда количество сотрудников было в несколько раз меньше положенного по штату. В частности, в одном из участков вместо 40 человек работало всего шесть.
«Мы наблюдаем огромный некомплект личного состава. Несмотря на это, все оставшиеся сотрудники самоотверженно выполняют свои обязанности. В ходе общения с ними становится понятно, что они осознают сложившуюся в стране ситуацию», - подчеркнул замминистра.
Ранее, в октябре 2023 года, начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш сообщила о дефиците в 100 тысяч сотрудников в ведомстве. Она указала на неконкурентоспособный уровень денежного довольствия полицейских и подчеркнула актуальность вопроса присутствия сотрудников правоохранительных органов на улицах.
Кальбфляйш также обратила внимание на отсутствие в бюджете на 2024 год плановой индексации зарплат полицейских, предусмотренной законодательством, что затрудняет удовлетворение всех финансовых потребностей министерства.
Олег Ветров, глава договорно-правового департамента МВД, дополнил, что проблемы с финансированием существуют и в Росгвардии, особенно в новых регионах страны.
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