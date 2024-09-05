Около консульства Израиля в Мюнхене слышны выстрелы

В четверг в районе генерального консульства Израиля в Мюнхене раздались выстрелы, что совпало с годовщиной теракта на Олимпийских играх в Мюнхене, сообщает издание Focus.

По информации издания, несколько выстрелов были слышны утром перед консульством, расположенным на Барерштрассе в центре города.

Согласно данным газеты Süddeutsche Zeitung, после выстрелов раздались крики о том, чтобы люди бежали. На данный момент нет информации о пострадавших или погибших.

Сегодня отмечается годовщина трагических событий 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене террористы убили 11 членов израильской сборной.

Фото: commons.wikimedia.orgHenning Schlottmann (User:H-stt)(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )