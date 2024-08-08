Мосгортранс сообщает о закрытии станции "Волгоградский проспект" по требованию полиции

Московская полиция закрыла станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Крснопресненской линии метро.
Об этом сообщает департамент московского транспорта в своем Telegram-канале.
В публикации мосгортранса говорится о закрытии станции по требованию полиции. Поезда, следующие по линии, проходят станцию без остановки.
Фото: mos.ru/mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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