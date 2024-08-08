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Полиция закрыла станцию
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Мосгортранс сообщает о закрытии станции "Волгоградский проспект" по требованию полиции

Полиция закрыла станцию "Волгоградский проспект" в Москве

Московская полиция закрыла станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Крснопресненской линии метро.

Об этом сообщает департамент московского транспорта в своем Telegram-канале.

В публикации мосгортранса говорится о закрытии станции по требованию полиции. Поезда, следующие по линии, проходят станцию без остановки.

Фото: mos.ru/mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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