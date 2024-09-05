Роспотребнадзор начал проверку шаурмы в Москве после отравления 29 человек

Около 30 человек отравились шаурмой в заведении общественного питания на Дмитровском шоссе в Москве. В связи с этим столичный Роспотребнадзор начал расследование, как сообщается на сайте ведомства.

С 15 по 26 июля в ресторане "Шаурма" на Дмитровском шоссе было зарегистрировано 29 случаев отравления пищей. В результате санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного территориальным отделом Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе, была установлена причинно-следственная связь между деятельностью заведения и случаями отравлений.

Ведомство призвало всех, кто пострадал от употребления продукции в ресторане "Шаурма", обратиться в Роспотребнадзор для подготовки и подачи иска в суд о возмещении вреда здоровью и морального ущерба на безвозмездной основе.

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