В Москве посадили хулиганов, жестоко напавших на прохожего

Троим обстрелявшим и избившим прохожего в Москве хулиганам вынесли приговор

Сегодня московский суд вынес приговор троим хулиганам, совершившим нападение на прохожего у автобусной остановки.

Как сказано в материалах следствия, 17 января, трое молодых людей, катались на автомобиле одного из обвиняемых по ночной Москве и проезжая мимо автобусной остановки в районе Щукино, решили напасть на мужчину, ожидающего общественный транспорт.

При нападении они использовали перцовый баллончик и травматическое оружие, одновременное снимая всё происходящее на камеру мобильного телефона.

Позже, фигуранты дела скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

Злоумышленников приговорили отбывать наказание в колонии общего режима от 2,5 до 3 лет по статье "Хулиганство".

Фото: commons.wikimedia.org