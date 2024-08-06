В Москве посадили хулиганов, жестоко напавших на прохожего

Сегодня московский суд вынес приговор троим хулиганам, совершившим нападение на прохожего у автобусной остановки.
Как сказано в материалах следствия, 17 января, трое молодых людей, катались на автомобиле одного из обвиняемых по ночной Москве и проезжая мимо автобусной остановки в районе Щукино, решили напасть на мужчину, ожидающего общественный транспорт.
При нападении они использовали перцовый баллончик и травматическое оружие, одновременное снимая всё происходящее на камеру мобильного телефона.
Позже, фигуранты дела скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции.
Злоумышленников приговорили отбывать наказание в колонии общего режима от 2,5 до 3 лет по статье "Хулиганство".
Фото: commons.wikimedia.org
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