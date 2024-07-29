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С начала летнего сезона в Москве были оштрафованы водители электросамокатов на 95 тысяч рублей
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С начала летнего сезона в Москве были оштрафованы водители электросамокатов на 95 тысяч рублей

С начала сезона в Москве зафиксировано значительное количество нарушений правил пользования арендованными электросамокатами. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале.

Согласно предоставленным данным, операторы проката электросамокатов были вынуждены применить санкции к большому числу пользователей. В общей сложности было выписано 95 тысяч штрафов за различные нарушения правил вождения и условий пользования сервисом.

Кроме того, компании-операторы приняли более жесткие меры в отношении злостных нарушителей. В результате 113 тысяч аккаунтов пользователей были заблокированы. Основанием для блокировки послужили систематические и грубые нарушения Правил дорожного движения, а также случаи аренды самокатов несовершеннолетними лицами.

Эти меры направлены на повышение безопасности как самих пользователей электросамокатов, так и других участников дорожного движения. Они также призваны стимулировать ответственное отношение к использованию данного вида транспорта в городской среде.

Департамент транспорта подчеркивает важность соблюдения установленных правил и напоминает, что нарушения могут привести не только к штрафам, но и к полному лишению доступа к услугам проката электросамокатов.

Фото: commons.wikimedia.org Сухаревская(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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