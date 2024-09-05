В Москве столкнулось два автобуса

На Дмитровском шоссе на севере Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. В результате инцидента один из пассажиров упал в салоне автобуса и в настоящее время получает медицинскую помощь, как сообщили в пресс-службе "Мосгортранса".
По предварительным данным, авария произошла около 10:20 в районе дома 61к1, когда водитель одного из автобусов, курсирующих по маршрутам 677 и Т57, допустил столкновение.
Сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением причин происшествия.
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