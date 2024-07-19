В Молдавии разгорается новый политический скандал, связанный с инициативой властей по изменению закона о дипломатической службе. Оппозиционный деятель Илан Шор выступил с резкой критикой этого предложения.
Парламент страны уже одобрил в первом чтении поправки, позволяющие назначать на должность посла лиц, не являющихся резидентами Молдавии. Шор расценивает этот шаг как очередную попытку подорвать суверенитет государства.
По мнению оппозиционера, действующая власть во главе с президентом Майей Санду и правящей партией "Действие и солидарность" готова передать контроль над ключевыми постами иностранным гражданам. Он предполагает, что это решение продиктовано не интересами страны, а указаниями из-за рубежа.
Шор также отметил, что данная инициатива вызвала замешательство даже у юридического управления парламента. Эксперты указали на отсутствие в существующей нормативной базе понятия "чрезвычайный и полномочный посол-нерезидент".
Стоит отметить, что на 20 октября в Молдавии назначены президентские выборы, на которых Майя Санду планирует баллотироваться на второй срок. В этот же день состоится референдум по вопросу вступления страны в Европейский союз.
Таким образом, предложенные изменения в законодательстве могут стать одним из ключевых вопросов предстоящей предвыборной кампании и вызвать острые дебаты о будущем внешней политики Молдавии.
Фото: commons. wikimedia.orgПользователь:VargaA(Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.)
Число жертв в ходе беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75 человек
В Бангладеше продолжаются масштабные протесты против системы квотирования государственных должностей, которые привели к трагическим последствиям. По последним данным, предоставленным медицинскими работниками агентству AFP, число погибших в результате беспорядков достигло 75 человек.
В Молдавии был создан аналог украинского "Миротворца"
В Молдавии появился новый интернет-ресурс, который, по мнению бывшего вице-премьера страны Александра Муравского, можно сравнить с известным украинским сайтом "Миротворец". Об этом Муравский сообщил на своей странице в социальной сети.
Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы
Многофункциональный мессенджер Telegram подключил монетизацию дял российских владельцев каналов, которые отныне смогут получать половину от рекламного дохода. Об этом информирует журналист РИА Новости.
Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью
От тревожности можно избавиться с помощью дыхательных практик, а также посредством вспоминания таблицы умножения. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Анна Мухина.