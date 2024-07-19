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В Молдавии осудили новый законопроект про послов иностранцев
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В Молдавии осудили новый законопроект про послов иностранцев

В Молдавии разгорается новый политический скандал, связанный с инициативой властей по изменению закона о дипломатической службе. Оппозиционный деятель Илан Шор выступил с резкой критикой этого предложения.

Парламент страны уже одобрил в первом чтении поправки, позволяющие назначать на должность посла лиц, не являющихся резидентами Молдавии. Шор расценивает этот шаг как очередную попытку подорвать суверенитет государства.

По мнению оппозиционера, действующая власть во главе с президентом Майей Санду и правящей партией "Действие и солидарность" готова передать контроль над ключевыми постами иностранным гражданам. Он предполагает, что это решение продиктовано не интересами страны, а указаниями из-за рубежа.

Шор также отметил, что данная инициатива вызвала замешательство даже у юридического управления парламента. Эксперты указали на отсутствие в существующей нормативной базе понятия "чрезвычайный и полномочный посол-нерезидент".

Стоит отметить, что на 20 октября в Молдавии назначены президентские выборы, на которых Майя Санду планирует баллотироваться на второй срок. В этот же день состоится референдум по вопросу вступления страны в Европейский союз.

Таким образом, предложенные изменения в законодательстве могут стать одним из ключевых вопросов предстоящей предвыборной кампании и вызвать острые дебаты о будущем внешней политики Молдавии.

Фото: commons. wikimedia.orgПользователь:VargaA(Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.)

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