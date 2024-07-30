Министерство иностранных дел Молдавии официально опровергло информацию о намерениях Кишинева экстрадировать граждан Украины на их родину.

Ранее бывший посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в интервью кишиневскому телеканалу TV8 сообщил о ведущихся переговорах между Киевом и Кишиневом касательно возвращения украинских граждан, уклоняющихся от призыва, которым было отказано в предоставлении убежища в республике. Впоследствии некоторые телеграм-каналы Молдавии распространили информацию о якобы имевшем место заявлении главы МИД Михая Попшоя о согласии Кишинева выдать Киеву мужчин призывного возраста, бежавших в Молдавию.

МИД Молдавии категорически опроверг эти сведения, назвав их вымышленными и не соответствующими реальному состоянию диалога и двусторонних отношений между Республикой Молдова и Украиной. Ведомство подчеркнуло, что Попшой никогда не делал подобных заявлений.

С начала российской военной операции на Украине Молдавия открыла более 130 центров для размещения беженцев. По данным пограничной полиции страны, через территорию республики прошло около 1,4 миллиона украинцев, большинство из которых направились в страны ЕС или вернулись на родину. Более 110 тысяч человек запросили убежище в Молдавии, однако трудоустроить удалось лишь 1,3 тысячи из них.

Молдавские пограничники тесно сотрудничают с украинскими коллегами, обмениваясь данными и проводя совместные операции. Ведомство усилило контроль на границе для предотвращения нелегальных пересечений и обеспечения национальной безопасности. Регулярно сообщается о задержаниях украинских мужчин, пытающихся нелегально пересечь границу через реку Днестр и другие участки.

Для повышения эффективности пограничного контроля Евросоюз предоставил молдавским пограничникам беспилотные летательные аппараты и оборудование для ночного видения.

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