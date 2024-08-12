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В Молдавии запретили
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В Молдавии заявили, что "Промсвязьбанка" будет заблокирован

В Молдавии запретили "Промсвязьбанк"

Молдавская Служба информации и безопасности (СИБ) предписала интернет-провайдерам ограничить доступ к сайту российского "Промсвязьбанка", через который осуществлялась финансовая поддержка бюджетников и пенсионеров Гагаузии. Об этом сообщила пресс-служба оператора связи Orange Moldova.

Напомним, в апреле глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заключила с "Промсвязьбанком" договор об открытии карт "Мир" для указанных категорий граждан. Позднее Гуцул обвинила власти Молдавии в попытках отмены социальных выплат, проводимых через этот банк.

В сообщении Orange Moldova для прессы говорится, что доступ к веб-ресурсам и IP-адресам "Промсвязьбанка" был ограничен на основании уведомления СИБ No E/8151 от 8 августа 2024 года.

Ситуация с блокировкой социальных выплат в Гагаузии возникла еще в ноябре прошлого года. Евгения Гуцул обращалась к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов, полученных от спонсоров для доплат пенсионерам, однако ответа не последовало. Молдавские власти объяснили блокировку переводов подозрением в незаконном происхождении средств.

В апреле Гуцул подписала с российским "Промсвязьбанком" соглашение о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч леев (почти 10 тысяч рублей). Первые переводы были осуществлены 1 мая.

Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно выступает за укрепление связей с Россией, в то время как Кишинев придерживается курса на интеграцию с Европейским союзом.

Фото: commons. wikimedia.orgАлексдк26(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)

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