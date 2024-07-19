В Молдавии появился новый интернет-ресурс, который, по мнению бывшего вице-премьера страны Александра Муравского, можно сравнить с известным украинским сайтом "Миротворец". Об этом Муравский сообщил на своей странице в социальной сети.

Экс-чиновник охарактеризовал новый молдавский сайт как примитивный по концепции и реализации. На нем уже размещаются досье на политических деятелей и активистов, чьи взгляды расходятся с позицией правящей партии "Действие и солидарность".

Муравский отметил, что стиль изложения информации в этих досье напоминает методы НКВД 1930-х годов. Он предполагает, что за созданием ресурса, запущенного в июне, стоит центр по противодействию дезинформации Patriot.

Украинский "Миротворец" получил известность из-за публикации персональных данных журналистов, военнослужащих ДНР и ЛНР, а также других лиц, которых сайт называет "предателями родины". В 2016 году "Миротворец" обнародовал списки журналистов, аккредитованных в ДНР и ЛНР, что вызвало волну угроз в их адрес.

Действия администрации "Миротворца" подверглись критике со стороны международных организаций. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выразила обеспокоенность, что такие публикации могут поставить под угрозу безопасность журналистов.

Российский МИД также осудил деятельность "Миротворца", расценив ее как призыв к расправе над представителями прессы. На сайте также содержится информация о многих российских деятелях культуры и гражданах других стран.

Фото: commons.wikimedia.orgПуделек(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)