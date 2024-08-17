В Молдавии обнаружено захоронение снарядов времён Второй Мировой войны

Во время подготовки воинского кладбища в селе Шерпенах к праздничным мероприятиям, приуроченным к 80-летию освобождения Молдавии, активисты комитета "Победа" обнаружили склад боеприпасов, датируемых временем Великой Отечественной войны, сообщил председатель комитета Алексей Петрович.

24 августа Молдавия отметит 80-летие освобождения от фашизма. С 2017 года комитет "Победа" отвечает за организацию торжеств, посвященных этому событию. Петрович отметил в своем Telegram-канале "Солдат Победы", что при пересадке деревьев на территории кладбища был найден склад боеприпасов на глубине всего 50 сантиметров. Эта находка удивила даже опытных участников.

По его словам, боеприпасы пролежали в земле 80 лет, и все это время люди, не подозревая о потенциальной опасности, ходили прямо над ними. На место инцидента была вызвана служба спасения, и в настоящее время ожидается прибытие полиции и саперов для дальнейшего обследования и утилизации найденных боеприпасов.

Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл важную роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы.

Мемориальный комплекс "Шерпенский Плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года и находится в 70 километрах от Кишинева. Поиск и перезахоронение останков солдат, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются и сегодня.

В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, которые столкнулись с агрессией врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начала бомбардировки территории Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи погибли. В результате голода и болезней в первые два года оккупации в Молдавии погибло около 200 тысяч человек, на ее территории было создано 49 концентрационных лагерей.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в рядах Красной Армии, и подвиги 250 тысяч из них были отмечены наградами, 19 человек удостоились звания Героя Советского Союза.

Фото: commons.wikimedia.orgAxel Hindemith(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)