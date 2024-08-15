Василий Боля заявил о финансовом кризисе в Молдавии

Финансовая ситуация в Молдавии приближается к критической точке, об этом заявил Василий Боля, депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" и кандидат на пост президента страны, на своем Telegram-канале.

Боля отметил, что финансовое положение государства находится на грани катастрофы. Он выразил надежду на действия нового министра финансов после принятия предложений по корректировке бюджета. По его словам, бюджетный дефицит, который уже составлял 17 миллиардов леев (около 966 миллионов долларов), увеличился еще на один миллиард леев (приблизительно 57 миллионов долларов). Депутат подчеркнул, что третий год подряд страна сталкивается с бюджетным дефицитом, превышающим один миллиард долларов.

Несмотря на оптимистичные заявления властей о снижении инфляции и росте частных инвестиций, что, по их мнению, свидетельствует о восстановлении экономики, официальные данные демонстрируют обратное. Боля указал на значительное уменьшение числа налогоплательщиков в 2023 году, что, по его мнению, свидетельствует о гораздо более нестабильной экономической ситуации, чем представляют чиновники. Он также обратил внимание на негативные сигналы от иностранных инвесторов, которые сталкиваются с дополнительными налогами, взимаемыми задним числом.

Депутат подчеркнул необходимость прозрачных разъяснений со стороны правительства и принятия последовательных мер для поддержки экономики и восстановления доверия инвесторов. Он также отметил, что честность и порядочность на государственной службе должны оставаться приоритетными, особенно в условиях принятия финансовых и экономических решений, которые играют ключевую роль в будущем страны.

Молдавия уже несколько лет переживает очередной виток экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Резкий рост цен на энергоресурсы привел к тому, что тарифы на газ увеличились почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за повышения стоимости энергоресурсов у населения накапливаются долги по коммунальным услугам. На фоне этих экономических трудностей и роста инфляции в стране продолжаются стихийные антиправительственные протесты.

Фото: commons.wikimedia.orgАндрей Шоч(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)