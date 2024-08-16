Бюджетные трудности: Польское Минобороны столкнулось с дефицитом в 11 миллиардов долларов

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о бюджетном дефиците в 46 миллиардов злотых (более 11 миллиардов долларов), который остался от предыдущего руководства.

В эфире телеканала TVN он подчеркнул, что экс-министр Мариуш Блащак не обеспечил финансирование для многих нужд, и теперь возникшую проблему предстоит решить.

Косиняк-Камыш отметил, что особенно остро ощущается нехватка средств на развитие инфраструктуры для недавно приобретенного вооружения. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в этом году военные расходы страны превысят 4% ВВП и достигнут почти 40 миллиардов долларов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнения относительно заявленного дефицита бюджета Минобороны, отметив, что такие цифры кажутся ему не соответствующими действительности.

Однако он подчеркнул, что военные расходы Польши действительно велики. По его словам, они превосходят ожидания, и страна тратит на оборону больше, чем другие страны НАТО в пропорциональном выражении.

Туск также заявил о намерении обсудить с Косиняком-Камышем, как справиться с проблемами, оставленными предыдущим министром. Он выразил мнение, что Блащак оставил после себя больше проблем, чем мин в Донбассе.

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