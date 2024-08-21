В многоквартирном доме на улице Красный Переулок в Екатеринбурге произошел пожар

Во многоквартирном доме на улице Красный Переулок в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

21 августа днем на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространяется в квартире на девятом этаже девятиэтажного здания.

Специалисты пожарной службы оперативно локализовали пожар на площади 20 кв. м, а затем полностью ликвидировали возгорание. Изначально площадь пожара оценивалась в 20 кв. м, но после уточнения данных она составила 25 кв. м.

В ходе пожаротушения из здания было эвакуировано 42 человека, в том числе двое детей. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

После ликвидации пожара специалисты организовали поэтажную проверку здания с помощью звеньев газодымозащитной службы. На месте работали 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать серьезных последствий. Пожар был быстро ликвидирован, а жители дома были эвакуированы в безопасное место.

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