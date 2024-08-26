В Минске не получали обращений от Киева с просьбой отвести войска от границы

Украинская сторона не направляла официальных запросов в Минск с просьбой о выводе войск от украинско-белорусской границы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

Ранее на сайте украинского МИД появилось заявление, основанное на данных разведки, где утверждалось, что Белоруссия концентрирует значительные силы, включая подразделения специальных операций, а также технику и вооружение в Гомельской области, в непосредственной близости от северных границ Украины. В заявлении подчеркивалось, что Киев не намерен предпринимать враждебные действия, однако Минск был призван отвести войска на расстояние, превышающее дальность действия белорусских систем огня. Глаз отметил, что каких-либо официальных обращений от Украины Белоруссия не получала, а подобные сообщения были замечены лишь в интернете, где, по его словам, можно найти много разного рода информации.

Пресс-секретарь также указал, что вопросы о целях такого заявления следует адресовать непосредственно украинскому МИД. По его мнению, логика этих заявлений остается неясной, и белорусская сторона была бы признательна за разъяснение.

Глаз также обратил внимание на то, что, по мнению белорусской стороны, украинские власти действуют нелогично. Он упомянул, что Украина сначала запускает через территорию Белоруссии боевые дроны, а затем выражает недоумение по поводу действий белорусских вооруженных сил, выполняющих задачи по защите своей страны и граждан. Напомнив о постоянных провокациях на границе, наличии более 100 тысяч украинских войск, заброске в Белоруссию диверсионных групп, их снабжении и финансировании, а также минировании приграничных территорий, Глаз подчеркнул, что для Минска действия Белоруссии вполне логичны. Однако в отношении украинской логики, по его словам, остаются большие вопросы.

В завершение пресс-секретарь предположил, что в действиях украинской стороны может скрываться некая сложная игра, рассчитанная на внутреннюю аудиторию или на получение поддержки от западных стран. Однако он предупредил, что в такой игре важно не переоценить собственные возможности.

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