В ходе военных действий в зоне ответственности группировки "Восток" украинские вооруженные силы понесли значительные потери, о чем сообщило российское оборонное ведомство.
Согласно предоставленной информации, подразделения группировки "Восток" провели успешные операции против нескольких украинских бригад в различных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. В результате этих действий украинская сторона лишилась около 115 бойцов.
Помимо людских потерь, украинские войска также утратили ряд единиц военной техники. В частности, были выведены из строя семь транспортных средств и несколько артиллерийских систем иностранного производства.
Среди уничтоженной артиллерии Министерство обороны России отметило британскую буксируемую гаубицу FH-70 калибра 155 мм, американскую гаубицу M777 аналогичного калибра, а также советское орудие Д-20 калибра 152 мм.
Фото: commons. wikimedia.orgМстислав Чернов(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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