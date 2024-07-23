Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 87,7805
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 95,7591
В Минобороны сообщили, что группировка
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Минобороны сообщили, что группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ

В ходе военных действий в зоне ответственности группировки "Восток" украинские вооруженные силы понесли значительные потери, о чем сообщило российское оборонное ведомство.

Согласно предоставленной информации, подразделения группировки "Восток" провели успешные операции против нескольких украинских бригад в различных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. В результате этих действий украинская сторона лишилась около 115 бойцов.

Помимо людских потерь, украинские войска также утратили ряд единиц военной техники. В частности, были выведены из строя семь транспортных средств и несколько артиллерийских систем иностранного производства.

Среди уничтоженной артиллерии Министерство обороны России отметило британскую буксируемую гаубицу FH-70 калибра 155 мм, американскую гаубицу M777 аналогичного калибра, а также советское орудие Д-20 калибра 152 мм.

Фото: commons. wikimedia.orgМстислав Чернов(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

Мир

Проведённый опрос показал отношение американцев к выходу из президентской гонки Джо Байдена

Проведённый опрос показал отношение американцев к выходу из президентской гонки Джо Байдена

Недавний опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov совместно с телеканалом CBS News, выявил высокий уровень поддержки среди избирателей-демократов решения президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах.

Читать полностью
Илон Маск задался вопросом, куда пропал Джо Байден

Илон Маск задался вопросом, куда пропал Джо Байден

В последнее время в американском обществе нарастает беспокойство по поводу длительного отсутствия президента Джо Байдена на публике. К этой дискуссии присоединился и известный бизнесмен Илон Маск, выразивший свое недоумение относительно местонахождения главы государства в социальной сети Х.

Читать полностью

Общество

Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака

Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака

Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.

Читать полностью
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес

В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес

Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.

Читать полностью

Новости