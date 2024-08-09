В ливийском Триполи вооруженные группировки устроили перестрелку

В ливийских органах государственной безопасности заявили, что на востоке столицы страны Триполи произошло столкновение двух враждующих группировок.
На данный момент перестрелка с использованием легкого и среднего вооружения прекратилась, в районе наступило относительное спокойствие.
Как сообщили местные жители, формирования продолжали сражаться в течение нескольких часов, при этом одна банда захватила штаб другой. Они добавили, что в результате боестолкновения был нанесен ущерб имуществу, транспортным средствам и магазинам.
Ливия находится в нестабильном политическом положениию. В стране параллельно существует два отдельных правительства, которые отказывают друг другу в признании.
Одно, правительство национального согласия под руководством Абдельхамидом Дбейбой (бывшего соратника Муаммара Каддафи), признаваемое ООН и сформированное Палатой представителей Ливии правительство Национальной стабильности, премьер-министром которого является Усама Хаммад.
Фото: commons.wikimedia.org
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