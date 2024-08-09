В ливийском Триполи вооруженные группировки устроили перестрелку

В Ливии произошли перестрелки между группировками

В ливийских органах государственной безопасности заявили, что на востоке столицы страны Триполи произошло столкновение двух враждующих группировок.

На данный момент перестрелка с использованием легкого и среднего вооружения прекратилась, в районе наступило относительное спокойствие.

Как сообщили местные жители, формирования продолжали сражаться в течение нескольких часов, при этом одна банда захватила штаб другой. Они добавили, что в результате боестолкновения был нанесен ущерб имуществу, транспортным средствам и магазинам.

Ливия находится в нестабильном политическом положениию. В стране параллельно существует два отдельных правительства, которые отказывают друг другу в признании.

Одно, правительство национального согласия под руководством Абдельхамидом Дбейбой (бывшего соратника Муаммара Каддафи), признаваемое ООН и сформированное Палатой представителей Ливии правительство Национальной стабильности, премьер-министром которого является Усама Хаммад.

Фото: commons.wikimedia.org