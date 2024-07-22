Заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас призывает государства Европейского Союза незамедлительно приступить к разработке пятнадцатого пакета ограничительных мер в отношении России, несмотря на неоднократные заявления западных стран об их неэффективности.
Перед началом заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС Шатунас подчеркнул журналистам важность стратегии сдерживания России и необходимость скорейшего начала работы над новым пакетом санкций. Это заявление последовало за высказыванием главы МИД Финляндии Элины Валтонен в конце июня о намерении стран ЕС немедленно приступить к разработке очередного пакета ограничительных мер.
Российская сторона неоднократно выражала уверенность в способности страны преодолеть санкционное давление, которое Запад оказывает на Россию уже несколько лет и продолжает усиливать. Представители Москвы отмечали нежелание западных стран признать безрезультатность введенных санкций. В самих западных государствах также звучали мнения о неэффективности антироссийских мер.
Президент России Владимир Путин ранее характеризовал политику сдерживания и ослабления России как долгосрочную стратегию Запада. Он подчеркивал, что санкции нанесли значительный ущерб мировой экономике в целом. По мнению российского лидера, основной целью западных стран является ухудшение качества жизни миллионов людей.
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