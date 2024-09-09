Суд Вильнюса вынес приговор мужчине за поджог посольства Российской Федерации

Вильнюсский районный суд приговорил мужчину к шести месяцам тюремного заключения и наложил штраф в размере 6 тысяч евро за метание зажигательных бомб в здание российского посольства в апреле, сообщает агентство ELTA.

По информации Полицейского департамента Литвы, в ночь с 7 на 8 апреля неизвестные субъекты осуществили атаку на посольство России, используя бутылки с воспламеняющейся смесью, в результате чего стена здания получила повреждения. Вскоре после инцидента, полиция задержала подозреваемого, пятидесятилетнего литовца с предыдущими правонарушениями.

Суд постановил, что мужчина, обвиняемый в поджоге, должен отбыть шестимесячное наказание в виде лишения свободы и компенсировать ущерб, нанесенный посольству, в сумме не менее 6 тысяч евро.

Судебное разбирательство выявило, что обвиняемый действовал с балкона здания напротив посольства, пытаясь поразить окно, но вместо этого повредил стену. Признав свою вину, осужденный согласился с вынесенным приговором.

Фото: www. flickr.com/Jean-Pierre Dalbéra (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)