Власти Курской области второй раз объявляют ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области уже во второй раз за ночь. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Жителям области рекомендовано принять необходимые меры предосторожности. Если вы находитесь дома, необходимо немедленно укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, такими как коридор, ванная или кладовая.
Если же вы находитесь на улице, следует немедленно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности и минимизации риска получения травм или повреждений.
Власти области призывают всех жителей оставаться бдительными и следовать рекомендациям по обеспечению безопасности в случае ракетной опасности.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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