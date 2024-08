Власти Курской области второй раз объявляют ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области уже во второй раз за ночь. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Жителям области рекомендовано принять необходимые меры предосторожности. Если вы находитесь дома, необходимо немедленно укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, такими как коридор, ванная или кладовая.

Если же вы находитесь на улице, следует немедленно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности и минимизации риска получения травм или повреждений.

Власти области призывают всех жителей оставаться бдительными и следовать рекомендациям по обеспечению безопасности в случае ракетной опасности.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)