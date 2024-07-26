В Курской области объявлен повышенный уровень опасности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Смирнов призвал жителей области к бдительности и сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в состояние полной готовности для отражения потенциальной угрозы.
Российские вооруженные силы приступили к обстрелам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года, спустя двое суток после взрыва на Крымском мосту, который российское руководство связывает с украинскими спецслужбами. Объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине стали целью этих атак. С того момента, сигналы воздушной опасности звучат ежедневно в украинских регионах, иногда охватывая всю территорию страны.
Тем не менее, пресс-секретарь президента Российской Федерации, Дмитрий Песков, утверждал, что российские военные в ходе боевых действий против украинских вооруженных сил, не осуществляют обстрелы жилых строений и объектов социальной инфраструктуры.
Фото: commons.wikimedia.orgДенис Абрамов (Denis Abramov)(Creative Commons Attribution 4.0 )
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