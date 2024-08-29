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Курская область: отбой тревоги
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Врио губернатора Курской области заявил об отмене ракетной опасности

Курская область: отбой тревоги

Спустя всего 11 минут после объявления второй ракетной опасности за ночь в Курской области, врио губернатора Алексей Смирнов сообщил об отбое ракетной опасности.

Ракетная опасность была объявлена в 04.47 мск, но уже через короткий промежуток времени ситуация была взята под контроль, и опасность была нейтрализована.

Смирнов сообщил об этом в своем Telegram-канале, оповестив жителей региона об отбое ракетной опасности. Ситуация в Курской области в настоящее время находится под контролем, и никаких новых угроз не выявлено.

Напомним, что это уже вторая ракетная опасность за ночь в Курской области. Ранее в регионе была объявлена первая ракетная опасность, которая также была успешно нейтрализована.

Фото: commons. wikimedia.org/Balamutov Alexander Vasilyevich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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