В Крыму восстановили движение поездов на участке Симферополь — Джанкой

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в Telegram-канале, что полностью возобновлено движение на участке железной дороги Джанкой - Симферополь и шоссе Симферополь - Армянск в Крыму, со ссылкой на минтранс Республики.
Ранее в тот же день было приостановлено движение поездов Симферополь-Джанкой и автомобильного движения на участке Симферополь-Армянск, которое было приостановлено до 22.00 по московскому времени.
Власти объяснили приостановку движения техническими причинами.
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