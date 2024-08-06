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В Крыму восстановили ж/д сообщение
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В Крыму восстановили движение поездов на участке Симферополь — Джанкой

В Крыму восстановили ж/д сообщение

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в Telegram-канале, что полностью возобновлено движение на участке железной дороги Джанкой - Симферополь и шоссе Симферополь - Армянск в Крыму, со ссылкой на минтранс Республики.

Ранее в тот же день было приостановлено движение поездов Симферополь-Джанкой и автомобильного движения на участке Симферополь-Армянск, которое было приостановлено до 22.00 по московскому времени.

Власти объяснили приостановку движения техническими причинами.

Фото: commons.wikimedia.org

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