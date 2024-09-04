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В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы
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В Кривом Роге прозвучали взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

В украинском городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, прогремели взрывы на фоне объявления воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Местные сообщества в социальных сетях информируют о звуках взрывов, которые также были слышны в Луцком районе Волынской области.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей стране звучат сигналы воздушной тревоги. Ранее в украинских СМИ поступали сообщения о взрывах в таких городах, как Сумы, Львов, Ровно и Киев.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооружённых сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Атаки нацелены на объекты энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушные тревоги объявляются в различных регионах Украины практически ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны.

Фото: commons.wikimedia.orgState Emergency Service of Ukraine( Creative Commons Attribution 4.0 International )

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