В украинском городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, произошла детонация. Об этом информирует 24-й канал, ссылаясь на сведения местных средств массовой информации.

Согласно цифровой карте, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях активирована система оповещения о воздушной опасности.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил Российской Федерации стартовали 10 октября 2022 года. Это случилось спустя 48 часов после инцидента на Крымском мосту, в организации которого российское руководство обвинило украинские спецслужбы. Целями ударов стали объекты энергетического сектора, оборонные предприятия, центры военного управления и коммуникации по всей территории Украины.

С того момента сигналы воздушной тревоги регулярно звучат в различных регионах Украины, а иногда охватывают всю страну. Однако представитель президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что российские военные формирования, участвующие в конфликте с Вооруженными силами Украины, избегают нанесения ударов по жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры.

Фото: commons. wikimedia.orgГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям(Creative Commons Attribution 4.0 International.)