В украинском городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, произошла детонация. Об этом информирует 24-й канал, ссылаясь на сведения местных средств массовой информации.
Согласно цифровой карте, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях активирована система оповещения о воздушной опасности.
Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил Российской Федерации стартовали 10 октября 2022 года. Это случилось спустя 48 часов после инцидента на Крымском мосту, в организации которого российское руководство обвинило украинские спецслужбы. Целями ударов стали объекты энергетического сектора, оборонные предприятия, центры военного управления и коммуникации по всей территории Украины.
С того момента сигналы воздушной тревоги регулярно звучат в различных регионах Украины, а иногда охватывают всю страну. Однако представитель президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что российские военные формирования, участвующие в конфликте с Вооруженными силами Украины, избегают нанесения ударов по жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры.
Фото: commons. wikimedia.orgГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
В столице Нигера открыли проект по благоустройству под гимн России
В столице Нигера, городе Ниамей, состоялась торжественная церемония запуска проектов по благоустройству. Примечательно, что мероприятие началось под звуки гимна России, как сообщают организаторы.
Джеймс Карден заявил, что демократы сделали ошибку выбрав Харрис кандидатом
Американские демократы, по мнению Джеймса Кардена, бывшего советника в российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте, допустили промах, выдвинув вице-президента Камалу Харрис в качестве своего кандидата на ноябрьских президентских выборах.
Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3
В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.
В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ
Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ.