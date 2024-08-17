В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Кривом Роге в субботу прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
По данным корреспондентов телеканала, в Кривом Роге были слышны звуки взрыва.
Ранее в тот же день воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, и она продолжает звучать до сих пор.
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