В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Кривом Роге в субботу прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.

По данным корреспондентов телеканала, в Кривом Роге были слышны звуки взрыва.

Ранее в тот же день воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, и она продолжает звучать до сих пор.

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