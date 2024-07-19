Крымские фермеры в процессе уборочной кампании текущего года собрали полтора миллиона тонн зерна, что достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона, объявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram канале.
"Фермеры в Крыму собрали полтора миллиона тонн зерна. Этот объем достаточен для обеспечения продовольственной безопасности нашего региона. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в этом году, сельхозпроизводители достигли отличных результатов" — заявил глава Крыма, Сергей Аксенов
Глава Крыма выразил благодарность работникам сельскохозяйственного комплекса за их самоотверженный труд.
Сельское хозяйство в Крыму развивается быстрыми темпами. Это в большей степени из-за значительной степени поддержки государственной АПК. За последние 10 лет на данную отрасль было выделено 25 миллиардов рублей.
Фото: commons.wikimedia.orgПетер Кляйнау непумук( Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)
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