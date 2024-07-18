Глава Крымской межнациональной миссии выразил скептическое отношение к недавно принятой морской стратегии Украины, охарактеризовав ее как очередную попытку украинского руководства произвести впечатление на западных партнеров.﻿

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский утвердил новую стратегию морской безопасности страны. Документ предусматривает ряд амбициозных целей, включая развитие полноценных военно-морских сил, обеспечение постоянного присутствия кораблей НАТО в акватории Черного моря, а также организацию совместного патрулирования в Азово-Черноморском регионе.

Представитель Крыма подверг критике данную инициативу, высказав мнение, что после завершения текущего конфликта Украина лишится возможности военного присутствия в Черном море. Он также отметил, что предполагаемый внеблоковый статус Киева сделает невозможным размещение сил НАТО на украинской территории.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что перспективы использования Украиной морских путей даже в гражданских целях в настоящее время весьма ограничены и будут зависеть исключительно от позиции России, а не от планов украинского руководства.

Фото: commons.wikimedia.org/Президент Украины(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)