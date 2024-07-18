Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.07.2024 : 88,0872
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.07.2024 : 96,3046
В Крыму раскритиковали новый план Зеленского
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Крыму раскритиковали новый план Зеленского

Глава Крымской межнациональной миссии выразил скептическое отношение к недавно принятой морской стратегии Украины, охарактеризовав ее как очередную попытку украинского руководства произвести впечатление на западных партнеров.﻿

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский утвердил новую стратегию морской безопасности страны. Документ предусматривает ряд амбициозных целей, включая развитие полноценных военно-морских сил, обеспечение постоянного присутствия кораблей НАТО в акватории Черного моря, а также организацию совместного патрулирования в Азово-Черноморском регионе.

Представитель Крыма подверг критике данную инициативу, высказав мнение, что после завершения текущего конфликта Украина лишится возможности военного присутствия в Черном море. Он также отметил, что предполагаемый внеблоковый статус Киева сделает невозможным размещение сил НАТО на украинской территории.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что перспективы использования Украиной морских путей даже в гражданских целях в настоящее время весьма ограничены и будут зависеть исключительно от позиции России, а не от планов украинского руководства.

Фото: commons.wikimedia.org/Президент Украины(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)

Мир

В Молдавии обвинили правительство в попытке узурпировать власть

В Молдавии обвинили правительство в попытке узурпировать власть

Депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Молдавии выразил обеспокоенность действиями правительства страны, которое, по его мнению, предприняло шаги к узурпации власти в ущерб парламенту. На заседании высшего законодательного органа республики он обратился к парламентскому большинству, представленному партией "Действие и солидарность", с вопросом о том, осознают ли они намерения кабинета министров выйти из-под контроля, сохранив за парламентом лишь политическую ответственность.

Читать полностью
Песков: превращение ЕС в оборонный союз заставляет РФ изменять внешнюю политику

Песков: превращение ЕС в оборонный союз заставляет РФ изменять внешнюю политику

Возникшая вероятность преобразования международного экономико-политического объединение ЕС в оборонный союз заставляет Россию конфигурировать собственные внешнеполитические подходы. Об этом информировал РИА Новости бессменный пресс-секретарь Владимира Путина в должности президента и председателя правительства Дмитрий Песков.

Читать полностью

Общество

NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением

NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением

В России нет понятия "домашнее насилие". Кроме того, жертвой может стать не только женщина, но и мужчина. Об этом NewsInfo.Ru сообщила кандидат юридических наук, автор диссертации о домашнем насилии Алена Гордейчик.

Читать полностью
Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном

Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном

В Грозном открылся первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера.

Читать полностью

Новости