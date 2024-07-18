Глава Крымской межнациональной миссии выразил скептическое отношение к недавно принятой морской стратегии Украины, охарактеризовав ее как очередную попытку украинского руководства произвести впечатление на западных партнеров.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский утвердил новую стратегию морской безопасности страны. Документ предусматривает ряд амбициозных целей, включая развитие полноценных военно-морских сил, обеспечение постоянного присутствия кораблей НАТО в акватории Черного моря, а также организацию совместного патрулирования в Азово-Черноморском регионе.
Представитель Крыма подверг критике данную инициативу, высказав мнение, что после завершения текущего конфликта Украина лишится возможности военного присутствия в Черном море. Он также отметил, что предполагаемый внеблоковый статус Киева сделает невозможным размещение сил НАТО на украинской территории.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что перспективы использования Украиной морских путей даже в гражданских целях в настоящее время весьма ограничены и будут зависеть исключительно от позиции России, а не от планов украинского руководства.
Фото: commons.wikimedia.org/Президент Украины(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)
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