Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку у аэродрома "Кузнецово"

В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку рядом с аэродромом "Кузнецово", в результате чего воздушное судно получило повреждения. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По информации ведомства, происшествие произошло в пятницу около 18:00 по местному времени (13:00 мск). Самолет "Аэропракт А-22", выполнявший частный полет, вынужден был совершить жесткую посадку вблизи аэродрома "Кузнецово", расположенного в Березовском районе.
В результате инцидента самолет был поврежден, и сейчас устанавливаются его причины и обстоятельства. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по этому делу.
Согласно данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, во время захода на посадочную полосу у пилота возникли технические проблемы, что и привело к жесткой посадке. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство проводит предварительную проверку по данному случаю.
Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа , Ilsurikat , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )
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