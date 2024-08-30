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В Красноярском крае легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку у аэродрома "Кузнецово"

В Красноярском крае легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку

В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку рядом с аэродромом "Кузнецово", в результате чего воздушное судно получило повреждения. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, происшествие произошло в пятницу около 18:00 по местному времени (13:00 мск). Самолет "Аэропракт А-22", выполнявший частный полет, вынужден был совершить жесткую посадку вблизи аэродрома "Кузнецово", расположенного в Березовском районе.

В результате инцидента самолет был поврежден, и сейчас устанавливаются его причины и обстоятельства. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по этому делу.

Согласно данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, во время захода на посадочную полосу у пилота возникли технические проблемы, что и привело к жесткой посадке. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство проводит предварительную проверку по данному случаю.

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа , Ilsurikat , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

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