Зубные щетки из костей и рогов: Красноярское производство XVIII-XIX веков

В XVIII-XIX веках жители Красноярска уделяли большое внимание гигиене полости рта, что подтверждают археологические находки. Ученые установили, что в городе было налажено собственное производство зубных щеток. Об этом сообщил ТАСС профессор кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций Гуманитарного института СФУ Павел Мандрыка.

Профессор отметил, что зубные щетки часто можно было встретить на местных базарах. Гигиена в то время была на высоком уровне, щетки пользовались большим спросом, и в городе действовали мастерские по их изготовлению. Щетки производились из костей и рогов животных, но также встречались привозные изделия из других регионов России и из-за границы.

Археологические находки подтверждают популярность зубных щеток в тот период. В настоящее время археологи ведут раскопки на месте реконструкции исторических зданий Красноярска, таких как "Дом Кусковых" и "Жилой дом Н. А. Фон-Эзерского" второй половины XIX века. Сотрудник музея археологии и этнографии Енисейской Сибири Маргарита Вдовенкова сообщила, что среди находок были выявлены три зубные щетки. Она добавила, что для культурных городских слоев XVIII-XIX веков подобные находки не являются редкостью. Ранее в Красноярске была найдена щетка с золотой гравировкой, произведенная в Лондоне.

Павел Мандрыка, руководящий раскопками, ранее информировал журналистов о находке оборонительного рва XVII века, что позволило ученым определить западную границу красноярского острога. Также летом 2024 года были установлены возможные границы старейшего некрополя краевого центра, функционировавшего в XVII-XVIII веках.

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