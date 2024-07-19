Несколько ведущих южнокорейских разработчиков онлайн-игр столкнулись с серьезными техническими проблемами из-за неполадок в облачных сервисах Microsoft, как сообщает информационное агентство Рёнхап.

Компания Pearl Abyss, создатель популярной многопользовательской ролевой игры Black Desert, официально заявила о нестабильной работе игровых серверов вследствие внезапных аппаратных сбоев. Разработчики подтвердили, что проблема носила глобальный характер и затронула используемое программное обеспечение по всему миру. Pearl Abyss была вынуждена приостановить работу серверов почти на три часа для проведения восстановительных работ. Компания пообещала компенсировать игрокам причиненные неудобства.

Аналогичные трудности возникли у пользователей онлайн-игр Ragnarok Online и Ragnarok Origin, разработанных южнокорейской компанией Gravity. Фирма официально подтвердила невозможность доступа к своему сайту и игровым сервисам из-за системной ошибки, вызванной сторонней компанией, и приступила к устранению неполадок.

По информации источников в игровой индустрии, проблемы затронули и ряд других игр, предназначенных для консолей XBOX или использующих систему подписки PC Game Pass от Microsoft. Сбои в работе серверов сделали невозможным нормальное функционирование этих онлайн-игр.

Стоит отметить, что данные проблемы являются частью глобального технического сбоя, начавшегося утром в пятницу и затронувшего множество устройств на базе Windows по всему миру. Американская компания CrowdStrike признала, что причиной масштабной неполадки стало обновление их приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Глава компании Джордж Курц заверил, что проблема выявлена и ведутся работы по ее устранению, подчеркнув, что речь не идет о кибератаке или нарушении безопасности.

Фото: commons.wikimedia.orgМэтью Шварц(Creative Commons Attribution 3.0 Unported.)