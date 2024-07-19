Несколько ведущих южнокорейских разработчиков онлайн-игр столкнулись с серьезными техническими проблемами из-за неполадок в облачных сервисах Microsoft, как сообщает информационное агентство Рёнхап.
Компания Pearl Abyss, создатель популярной многопользовательской ролевой игры Black Desert, официально заявила о нестабильной работе игровых серверов вследствие внезапных аппаратных сбоев. Разработчики подтвердили, что проблема носила глобальный характер и затронула используемое программное обеспечение по всему миру. Pearl Abyss была вынуждена приостановить работу серверов почти на три часа для проведения восстановительных работ. Компания пообещала компенсировать игрокам причиненные неудобства.
Аналогичные трудности возникли у пользователей онлайн-игр Ragnarok Online и Ragnarok Origin, разработанных южнокорейской компанией Gravity. Фирма официально подтвердила невозможность доступа к своему сайту и игровым сервисам из-за системной ошибки, вызванной сторонней компанией, и приступила к устранению неполадок.
По информации источников в игровой индустрии, проблемы затронули и ряд других игр, предназначенных для консолей XBOX или использующих систему подписки PC Game Pass от Microsoft. Сбои в работе серверов сделали невозможным нормальное функционирование этих онлайн-игр.
Стоит отметить, что данные проблемы являются частью глобального технического сбоя, начавшегося утром в пятницу и затронувшего множество устройств на базе Windows по всему миру. Американская компания CrowdStrike признала, что причиной масштабной неполадки стало обновление их приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Глава компании Джордж Курц заверил, что проблема выявлена и ведутся работы по ее устранению, подчеркнув, что речь не идет о кибератаке или нарушении безопасности.
Фото: commons.wikimedia.orgМэтью Шварц(Creative Commons Attribution 3.0 Unported.)
Песков прокомментировал визит российской военной делегации в Пхеньян
Визит российской военной делегации в Пхеньян, возглавляемой заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, состоялся в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Владимира Путина в КНДР. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Сбой в IT не затронул работу китайских авиакомпаний
Ведущие авиаперевозчики Китая избежали негативных последствий глобального компьютерного сбоя, произошедшего в пятницу. Об этом сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на информацию от самих авиакомпаний.
Спрос на отдых в Крыму вырос по сравнению с 2023 годов
Согласно оценкам представителей туристической отрасли, летний сезон в Крыму в этом году демонстрирует более высокие показатели по сравнению с предыдущим. Российский союз туриндустрии сообщает, что весной и в начале лета наблюдался значительный рост бронирований, и даже после некоторого замедления продаж, вызванного инцидентом в Севастополе.
Певец Shaman собирается устроить концерт-митинг перед посольством США
Певец Ярослав Дронов собирает поклонников к американскому посольству на концерт-митинг против блокировки российских исполнителей на YouTube.