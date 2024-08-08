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В Колумбии предотвратили покушение на президента Петро
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Планы на покушение на президента Колумбии Густаво Петро раскрыты разведкой

В Колумбии предотвратили покушение на президента Петро

Колумбийская разведывательная служба располагает данными о планировавшемся покушении на жизнь президента Густаво Петро, как сообщил министр обороны Иван Веласкес в интервью радиостанции Caracol.

Веласкес подчеркнул, что разведка неустанно работает над обеспечением безопасности президента, регулярно получая сведения о потенциальных угрозах. Эти данные своевременно обрабатываются, и принимаются соответствующие меры предосторожности. В частности, было получено предупреждение о готовящемся нападении, детали которого министр предпочел не разглашать.

Вслед за новостями о возможном покушении, правительство Венесуэлы выразило свою поддержку президенту Петро. Иван Хиль, министр иностранных дел Венесуэлы, от имени президента Николаса Мадуро заявил о вере в то, что данное покушение направлено на дестабилизацию в регионе, и выразил надежду на скорейшее восстановление мира в соседней стране.

Фото: commons. wikimedia.org/Vmenkov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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