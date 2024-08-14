Китайские власти сообщили, что Китай обладает ядерными боеголовками только для самообороны

Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, достаточном для обеспечения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР в комментарии для РИА Новости, отвечая на высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о ядерном арсенале Китая.
Ранее Трамп, в интервью предпринимателю Илону Маску на платформе X, выразил предположение, что Китай может "догнать или даже превзойти" США по количеству ядерного оружия.
В МИД КНР подчеркнули, что размер ядерного арсенала Китая значительно уступает американскому. Китай, по их словам, строго следует доктрине неприменения ядерного оружия первым, придерживается стратегии ядерной самообороны и не стремится участвовать в гонке вооружений.
Фото: commons.wikimedia.orgTSGT ROB MARSHALL(in the public domain in the United States.)
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