Китайские правоохранительные органы задержали пятерых действующих и бывших сотрудников британской фармацевтической компании AstraZeneca в рамках расследования предполагаемой незаконной деятельности.
По данным источников, знакомых с ситуацией, одно из расследований связано с возможными нарушениями при сборе данных о пациентах.
Компания AstraZeneca подтвердила, что осведомлена о проводимом расследовании, которое затрагивает "небольшое число" её работников в Китае. Все задержанные являются гражданами Китая и ранее занимались продажей препаратов для лечения онкологических заболеваний в соответствующем подразделении компании.
Согласно имеющейся информации, задержания произошли летом в южном мегаполисе Шэньчжэнь. Полиция ведет расследование, в том числе проверяя, соответствовали ли действия компании китайским законам о защите персональных данных.
Кроме того, власти изучают возможную причастность некоторых из задержанных к незаконному ввозу препарата от рака печени, который не получил разрешения на распространение на материковом Китае.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Малайзия поддержала позицию РФ и КНР по Ближнему Востоку
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил одобрение позиции России и Китая в отношении конфликта на Ближнем Востоке, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Премьер-министр Малайзии знал о переговорах между Россией и Украиной
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на Восточном экономическом форуме сообщил, что был осведомлён о переговорах между Москвой и Киевом, проходивших в Стамбуле. Он отметил, что во время своего визита в этот город, который длился один день, у него сложилось впечатление, что данный вопрос будет решён. Это заявление было сделано в ходе пленарной сессии форума.
Москва расширяет киносотрудничество с Индией, ОАЭ, Мексикой и Египтом
Столичная власть предприняла ряд важных шагов по укреплению позиций Москвы как центра мировой киноиндустрии.
Певец Шуфутинский заявил, что считает повышение цен на свои концерты естественным явлением
Певец Михаил Шуфутинский заявил, что повышение стоимости его концертов является естественным явлением.