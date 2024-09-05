В Китае задержаны сотрудники AstraZeneca по подозрению в незаконной деятельности

Китайские правоохранительные органы задержали пятерых действующих и бывших сотрудников британской фармацевтической компании AstraZeneca в рамках расследования предполагаемой незаконной деятельности.

По данным источников, знакомых с ситуацией, одно из расследований связано с возможными нарушениями при сборе данных о пациентах.

Компания AstraZeneca подтвердила, что осведомлена о проводимом расследовании, которое затрагивает "небольшое число" её работников в Китае. Все задержанные являются гражданами Китая и ранее занимались продажей препаратов для лечения онкологических заболеваний в соответствующем подразделении компании.

Согласно имеющейся информации, задержания произошли летом в южном мегаполисе Шэньчжэнь. Полиция ведет расследование, в том числе проверяя, соответствовали ли действия компании китайским законам о защите персональных данных.

Кроме того, власти изучают возможную причастность некоторых из задержанных к незаконному ввозу препарата от рака печени, который не получил разрешения на распространение на материковом Китае.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿