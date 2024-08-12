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В Китае заявили, что газопровод в Балтийском море повредили случайно
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В Китае заявили, что газопровод в Балтике был поврежден во время шторма из-за якоря

В Китае заявили, что газопровод в Балтийском море повредили случайно

Контейнеровоз NewNew Polar Bear, принадлежащий китайской компании, в октябре 2023 года "случайно повредил" газопровод Balticconnector в Балтийском море во время шторма, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник. Balticconnector на дне Финского залива был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи. В апреле директор компании-оператора Gasgrid Finland сообщил, что газопровод был введен в эксплуатацию после ремонта.

По словам издания, китайские власти провели внутреннее расследование и недавно сообщили о его результатах властям европейских стран. Газета пишет, что Пекин "признал, что в октябре прошлого года китайское судно повредило критически важный газопровод в Балтийском море", но заявил, что "это был несчастный случай". Она также отмечает, что в докладе на китайском языке указано, что авария произошла в результате сильного шторма. Однако газета подчеркивает, что данный доклад "не может быть представлен в качестве официального доказательства в ходе расследования".

Представительница прокуратуры Эстонии заявила, что документ "не может быть использован в качестве доказательства в ходе уголовного расследования в Эстонии". Национальное бюро расследований Финляндии отказалось подтвердить, получило ли оно документ, но сообщило, что их собственное расследование продолжается. Газопровод на дне Финского залива длиной около 80 километров соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года. Был обнаружен якорь, который, как показала экспертиза, указывает на причастность к ЧП китайского контейнеровоза. Финляндия, Эстония и Китай сотрудничают в проведении расследования происшествия, сообщили власти этих стран.

Фото: commons.wikimedia.orgТомас Роджеро из Автономного города Буэнос-Айрес, Аргентина( Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)

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