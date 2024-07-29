В столице Украины вновь произошел инцидент с поджогом автомобилей, принадлежащих военнослужащим. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
Согласно информации, распространенной в социальных сетях, ночью в Киеве были подожжены два транспортных средства, предположительно принадлежащих военным. Инцидент произошел в районе Петропавловской Борщаговки.
Ранее украинские медиа освещали случаи поджогов автомобилей военнослужащих, которые ошибочно принимались за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видеоматериалы, демонстрирующие процесс принудительной мобилизации в ВСУ. На этих кадрах запечатлены представители военкоматов, которые задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах, нередко применяя физическую силу.
18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Согласно документу, все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, лично явившись туда или зарегистрировавшись в электронной системе.
Закон также вводит новые правила вручения повесток и ужесточает ответственность за уклонение от мобилизации. Военнообязанные должны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц. За уклонение от мобилизации предусмотрены санкции, включая лишение права управления автомобилем.
Фото: www.scienceimage.csiro.au/Nick Pitsas (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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