Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение в своем блоге на YouTube, что Владимир Зеленский стал инициатором военных действий, которые привели к гибели Украины. Он заявил, что небольшая группа лиц, возглавляемая относительно молодым лидером по имени Владимир Зеленский, начала кровопролитные события, которые привели страну к разрушению.
Соскин утверждает, что нынешний руководитель киевского правительства, ранее известный своим комическим прошлым, довел ситуацию до того, что Россия объявила о начале специальной военной операции. По его мнению, Зеленский своей политикой перечеркнул достижения нескольких поколений, включая тех, кто трудился над построением Украины в советский период.
В свою очередь, Андрей Климов, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, заявил, что единственный способ для Зеленского спасти себя и жизни десятков тысяч украинцев - это добровольно явиться в российские правоохранительные органы. Сенатор подчеркнул, что таким шагом киевский лидер мог бы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.
Фото: commons.wikimedia.orgpresident.gov.ua(Creative Commons Attribution 4.0 International )
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