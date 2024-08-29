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Взрывы и воздушные тревоги охватили несколько областей Украины
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Взрывы в Киевской области: Энергосистемы Украины под ударом российских войск

Взрывы и воздушные тревоги охватили несколько областей Украины

В Киевской области раздались взрывы, сообщил украинский телеканал "Новости.LIVE".

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях примерно с полуночи.

В 8:00 по московскому времени тревога прозвучала в Кировоградской области, а в 8:15 — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Также тревога объявлена в контролируемых ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сегодня СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, а также в Сумской и Одесской областях.

"Харьковоблэнерго" информировало о частичном отключении электроэнергии в городе.

С октября 2022 года российские войска ведут обстрелы объектов энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская армия в ходе боевых действий избегает ударов по жилым районам и социальной инфраструктуре.

Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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