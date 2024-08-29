Взрывы в Киевской области: Энергосистемы Украины под ударом российских войск

В Киевской области раздались взрывы, сообщил украинский телеканал "Новости.LIVE".
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях примерно с полуночи.
В 8:00 по московскому времени тревога прозвучала в Кировоградской области, а в 8:15 — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Также тревога объявлена в контролируемых ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сегодня СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, а также в Сумской и Одесской областях.
"Харьковоблэнерго" информировало о частичном отключении электроэнергии в городе.
С октября 2022 года российские войска ведут обстрелы объектов энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская армия в ходе боевых действий избегает ударов по жилым районам и социальной инфраструктуре.
Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Боуз: Варшава заявила о снижении военной помощи Украине
Ирландский журналист Чей Боуз выразил озабоченность в соцсети по поводу последних новостей о военной помощи Украине.
Telegram проигнорировал французские запросы из-за "спящего" почтового ящика
По информации The Wall Street Journal, мессенджер Telegram систематически игнорировал официальные запросы и документы, отправленные французскими властями.
В Госдуме заявили о сентябрьских изменениях в законах
Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, поделился информацией о новых законах, которые начнут действовать с сентября.
Адвокат Добровинский: развод для бизнесмена Абрамова и певицы Алсу является большой трагедией
Адвокат Александр Добровинский заявил, что для бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу развод является большой трагедией.